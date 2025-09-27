«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после десяти матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» занимает 11-е место, имея в активе десять очков. Лидирует московский «Локомотив» с 20 очками, опережающий «быков» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Краснодар» примет грозненский «Ахмат» 4 октября. Днем позднее «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом».