Хетафе
1:1
Завершен
Леванте
Испания — Примера|7-й тур
Комо
1:1
Завершен
Кремонезе
Италия — Серия А|5-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Майнц
0:2
Завершен
Боруссия Д
Германия — Бундеслига|5-й тур
Челси
1:3
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|6-й тур
ХК Сочи
2:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:2
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
21:01, 27 сентября 2025Спорт

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после десяти матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» занимает 11-е место, имея в активе десять очков. Лидирует московский «Локомотив» с 20 очками, опережающий «быков» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Краснодар» примет грозненский «Ахмат» 4 октября. Днем позднее «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом».

    Все новости