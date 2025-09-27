Спорт
18:27, 27 сентября 2025Спорт

«Локомотив» стал лидером РПЛ

«Локомотив» победил «Рубин» со счетом 1:0 и стал лидером РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 78-й минуте забил полузащитник Дмитрий Баринов.

Таким образом, после десяти матчей «Локомотив» стал лидером РПЛ, набрав 20 очков. «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет со столичным «Динамо», а «Рубин» примет самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 4 октября.

