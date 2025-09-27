Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 27 сентября 2025Мир

Лавров пообещал НАТО и ЕС отпор в случае агрессии против России

Лавров пригрозил НАТО и ЕС решительным отпором в случае агрессии против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Любая агрессия против России получит решительный отпор. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

По его словам, европейские политики убеждают своих избирателей в неизбежности войны с Россией, но при этом открыто говорят о подготовке к нападению на Калининградскую область. Лавров добавил, что Россия не планирует нападений на страны НАТО.

Ранее в сентябре посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ заявил, что Москва способна ответить на подобные вызовы.

«Идет эскалация вокруг Калининградской области, в Балтийском море. Милитаризация острова Борнхольм — это очередной шаг для того, чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. Не получится. Совершенно спокойно мы можем купировать все эти угрозы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о переговорах с Украиной

    По лагерю британского спецназа на Украине нанесли удар

    Лавров ответил на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года

    Xzibit рассказал о желании открыть автобизнес в России

    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше беспилотников

    Лавров пообещал НАТО и ЕС отпор в случае агрессии против России

    Лукашенко устроил разнос вице-премьеру и другим чиновникам из-за полей

    Лавров заявил о попытках НАТО взять в военное кольцо всю Евразию

    В России предрекли появление опасного для молодежи тренда после поступка школьника

    В России напомнили о необходимости демилитаризации Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости