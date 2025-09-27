Лавров пообещал НАТО и ЕС отпор в случае агрессии против России

Лавров пригрозил НАТО и ЕС решительным отпором в случае агрессии против России

Любая агрессия против России получит решительный отпор. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

По его словам, европейские политики убеждают своих избирателей в неизбежности войны с Россией, но при этом открыто говорят о подготовке к нападению на Калининградскую область. Лавров добавил, что Россия не планирует нападений на страны НАТО.

Ранее в сентябре посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ заявил, что Москва способна ответить на подобные вызовы.

«Идет эскалация вокруг Калининградской области, в Балтийском море. Милитаризация острова Борнхольм — это очередной шаг для того, чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. Не получится. Совершенно спокойно мы можем купировать все эти угрозы», — сказал он.