01:33, 27 сентября 2025Мир

Лавров выступил перед главами МИД БРИКС

Глава МИД России Лавров заявил о важности инициатив, запущенными странами БРИКС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с руководителям МИД БРИКС, отметив значимость идей и инициатив, которые запускаются в рамках этого объединения. Выступление состоялось в рамках недели высокого уровня юбилейной 80-й Генассамблеи ООН, сообщает дипведомство на своем сайте.

Организатором заседания стала индийская сторона, которая станет будущим председателем в БРИКС. По сообщению министерства, произошел обстоятельный обмен мнениями относительного широкого круга международных вопросов.

Министры поговорили о поддержании мира и безопасности, реформировании системы глобального управления с целью повышения представленности в ней развивающихся стран. Ларов акцентировал внимание на предложениях о разработке новой инвестплатформы, трансграничной платежной инициативы БРИКС, депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи БРИКС, добавили в МИД.

Ранее глава МИД Индии Джайшанкар прокомментировал свою встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, назвав беседу с ним на полях ГА ООН хорошей. По его словам, прошла «полезная дискуссия о двусторонних связях, конфликте на Украине и событиях на Ближнем Востоке».

