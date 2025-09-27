Россия
Лавров заявил о попытках НАТО взять в военное кольцо всю Евразию

Лавров: Помимо угроз РФ и Китаю, НАТО хочет взять в военное кольцо всю Евразию
Вячеслав Агапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Помимо угроз России и Китаю, НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

Выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, дипломат предупредил, что в дискуссиях о глобальных реформах нельзя игнорировать тот факт, что ситуация в сфере международной безопасности ухудшается.

По его словам, НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе.

Альянс не должен сомневаться, что Россия даст решительный отпор любой агрессии против себя, сообщил дипломат. Об этом стоит помнить тем, кто не только убеждает избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие территории РФ, добавил Лавров.

Также в рамках выступления российский дипломат заявил, что Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к диалогу по устранению первопричин конфликта, напомнил он.

