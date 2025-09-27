На Украине отреагировали на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщается на сайте организации.
На Украине осудили решение допустить российских паралимпийцев с флагом и гимном и потребовали его изменения, назвав инициативу позорной. Представители ведомства обратились к организаторам зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии с призывом не допустить появления там российских флагов.
27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи МПК проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.