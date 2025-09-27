Telegraph: На позицию Трампа по Украине могла повлиять встреча с Карлом III

На изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине могла повлиять встреча с королем Великобритании Карлом III. Это событие Telegraph назвали источники в дипломатических кругах.

Собеседники издания считают, что мнение главы Белого дома не случайно изменилось вскоре после разговоров с королем. «Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом в ходе его государственного визита», — подчеркнули они.

Ранее Трамп опубликовал пост о том, что Украина при поддержке Евросоюза способна не только вернуть территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Кроме того, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он заявил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы Белого дома, назвал их политическими заклинаниями. По его мнению, Трамп снова впал в альтернативную реальность, где «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов».