16:21, 27 сентября 2025

Раскрыты подробности последних лет жизни заслуженной артистки РФ Гавриловой

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Саверкин Александр / ТАСС

Раскрыты подробности последних лет жизни 73-летней заслуженной артистки России Людмилы Гавриловой, сыгравшей в фильме «Мимино» и сериалах «Глухарь» и «Склифосовский-11». Об этом в беседе с aif.ru рассказала бывшая невестка актрисы Евгения Шевченко.

По словам собеседницы издания, после ухода из театра Гаврилова достаточно много снималась и преподавала. «Потом появились проблемы со здоровьем. У нее было заболевание печени. По мере того, как болезнь одолевала, меньше стала сниматься, потом меньше преподавать. Последние годы посвятила внуку», — добавила Шевченко.

27 сентября стало известно, что Людмилы Гавриловой не стало. Как выяснили журналисты, актриса долго страдала от цирроза печени и болезни сердца. Недавно ей понадобилась экстренная госпитализация. Однако со временем она почувствовала себя хуже.

