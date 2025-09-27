Наука и техника
Объяснена опасность нового украинского дрона

Военный Сова предупредил об опасности тылов ВС РФ из-за дрона ВСУ «Зозуля»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: VHarasymiv / Shutterstock / Fotodom  

Военный с позывным Сова заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился новый дрон «Зозуля», который они уже начали применять в ходе боевых действий. Об этом сообщает MK.RU.

Как объяснил военнослужащий, данный аппарат может представлять опасность для тылов Вооруженных сил (ВС) РФ. «Теперь у противника появляется средство, способное долететь до объектов в глубоком тылу. Это не военная тактика — это террор с целью деморализовать население», — предупредил он.

По словам бойца, новые дроны не предназначаются для использования на передовой. Беспилотниками будут наносить удары там, где атаки никто не ждет. Именно на это украинские солдаты делают ставку. БПЛА способны летать долго и бить точно, но при этом им не требуется сопровождение, заключил военный.

Ранее в зоне спецоперации испытали беспилотник «Северный ветер». Об этом рассказали в фонде «Ленинградский рубеж», который занимался реализацией проекта.

