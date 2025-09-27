Обвиненный в оскорблении власти россиянин признал в суде вину и был оправдан

В Волгограде суд оправдал россиянина Андрея Морозова, которого обвинили в разжигании вражды и оскорблении власти из-за видео-мема. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Ролик, о котором идет речь, снят в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу, проходившего в России. На нем видно, как бразильский болельщик восклицает: «Россия — чемпион! Россия — ******* [круто], братан!». За публикацию Морозовым видео в своих соцсетях на него составили протоколы по двум административным статьям.

В ходе заседания мужчина признал свою вину. Однако суд, изучив опубликованные им кадры, не нашел в действиях обвиняемого признаков правонарушений, а фраза бразильца не оскорбляет Россию и не разжигает вражду.

Ранее в Республике Марий Эл наказали приезжего из Белоруссии Кирилла Войтовича, который при переписке в мессенджере изобразил поросячий визг. Мужчина признал вину лишь частично, заявив, что раскаивается. По его словам, своими действиями он пытался принизить высказывание оппонента.