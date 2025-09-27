По российской нефтеперекачивающей станции нанесен удар

Николаев: БПЛА ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

По нефтеперекачивающей станции в Чувашии при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженными силами Украины (ВСУ) был нанесен удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Сам объект, расположенный у поселка Конар Цивильского округа, получил незначительные повреждения. Работу на нем было принято решение остановить.

«Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры», — указал Николаев.

