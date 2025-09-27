РИА Новости: ВС России ударом ФАБ ликвидировали девять бойцов ВСУ в ДНР

Российские военные ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) ликвидировали девять украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил оператор ударных беспилотников «Южной» группировки войск с позывным «Сид» в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что ночью украинские десантники на бронемашине совершили попытку прорыва, но она была пресечена. «Они зашли тихо, их, кроме меня, почти никто не видел. Мы передали информацию, все они зашли в одно здание. По нему отработали ФАБом. Попали четко — здание сложилось, и больше оттуда никто не вышел», — сказал военный.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили два самолета ЯК-52. Они также ударили по местам хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.