27 сентября 2025

Раскрыта главная цель Европы против России

Политик Мема назвал целью Европы начать войну с Россией
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главная цель Европы — начать прямые боевые действия с Россией. Об этом заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Мема также считает, что Европа не готова к войне с Россией, однако создает «операции под ложным флагом», чтобы среди населения Европейского союза была атмосфера напряженности. В таком случае политикам удастся провести масштабное перевооружение, не вызывая вопросов у народа.

Ранее сообщалось, что Запад оказывает давление на Польшу, подталкивая ее к конфликту с Россией.

