Режим ЧС федерального характера ввели из-за урожая в российском регионе

В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера из-за ущерба урожаю

В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера из-за ущерба урожаю в связи с непогодой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростовской области Юрия Слюсаря.

По его данным, в 2025 году из-за погодных аномалий пострадало около одного миллиона гектаров посевов. Ранее из-за заморозков в 43 районах и из-за засухи в 27 районах области ввели региональный режим ЧС. Ущерб оценили в четыре миллиарда рублей.

Режим ЧС федерального характера позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям в восстановлении.

Ранее Минсельхоз отчитался о сборе зерна в России. По состоянию на 23 сентября отечественные аграрии успели собрать в общей сложности 119 миллионов тонн.