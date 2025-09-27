Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 27 сентября 2025Силовые структуры

Режим ЧС федерального характера ввели из-за урожая в российском регионе

В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера из-за ущерба урожаю
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера из-за ущерба урожаю в связи с непогодой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростовской области Юрия Слюсаря.

По его данным, в 2025 году из-за погодных аномалий пострадало около одного миллиона гектаров посевов. Ранее из-за заморозков в 43 районах и из-за засухи в 27 районах области ввели региональный режим ЧС. Ущерб оценили в четыре миллиарда рублей.

Режим ЧС федерального характера позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям в восстановлении.

Ранее Минсельхоз отчитался о сборе зерна в России. По состоянию на 23 сентября отечественные аграрии успели собрать в общей сложности 119 миллионов тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    Названы способы защититься от гипертонии и болезней сердца при сильном стрессе

    В Германии задумались о борьбе с подозрительными дронами

    Режим ЧС федерального характера ввели из-за урожая в российском регионе

    Украина попыталась атаковать три региона России с воздуха

    В Госдуме отреагировали на сообщение о подготовке Киевом атаки на Европу

    Раскрыт план Евросоюза по передаче Украине российских активов

    В Белгороде объявили ракетную опасность

    Обвиняемый в Москве в терроризме слесарь оказался гражданином двух государств

    Стало известно неожиданное последствие оттока молодежи с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости