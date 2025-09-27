Россия предостерегла Европу от циничного шага

Посольство РФ заявило, что Россия даст ответ при хищении активов сограждан

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, если Европа захочет реализовать нелегитимные планы об экспроприации активов граждан РФ. С таким заявлением выступило посольство России в Лондоне, пишет ТАСС.

Как заявили дипломаты, они внимательно следят «за развитием этих нелегитимных планов». По их словам, намерения подвести под такие действия псевдоюридическую основу абсолютно нереализуемы.

Уточняется, что подобный подход не просто является циничным, а также говорит о прямом соучастии с преступлениях, совершаемых руками украинских военных.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине кредит из активов России на сумму 140 миллиардов евро. Его выплату захотели отсрочить Киеву вплоть до завершения конфликта.