Россиянам дали совет по подготовке авто к холодному сезону

Автоэксперт Матвеев: Перед наступлением холодов надо проверить тормозную систему

Перед наступлением холодов необходимо проверить тормозную систему, аккумуляторную батарею, а также обработать замки и уплотнители, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

«Стоит начать с проверки аккумуляторной батареи (АКБ) — нужно убедиться, что уровень электролита достаточен, и он чист. При необходимости добавьте электролит или дистиллированную воду, — рекомендовал Матвеев. — Уделите внимание системе охлаждения. Проверьте уровень охлаждающей жидкости — он должен находиться между минимальной и максимальной отметками. При помутнении жидкости, произведите ее замену».

Автоэксперт добавил, что, если в летний период в систему доливалась вода, старую жидкость нужно полностью слить и залить свежий тосол или антифриз. Также он посоветовал проводить замену деталей ходовой части до наступления холодов, иначе изношенные элементы быстро выйдут из строя.

«Состояние тормозной системы — ключевой фактор безопасности. Перед наступлением холодов нужно проверить колодки, диски, тормозную жидкость и цилиндры. Любые неисправности могут привести к потере контроля над автомобилем на скользкой дороге, — предупредил эксперт. — Обработайте замки и уплотнители дверей, капота, багажника и крышки бензобака водоотталкивающими составами и силиконовой смазкой».

