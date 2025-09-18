Названы выигрывающие от повышения утильсбора в России производители машин

Мосеев: От резкого увеличения утильсбора в России выиграют «Москвич» и Haval

От резкого увеличения утильсбора на кроссоверы и внедорожники мощностью более 160 лошадиных сил выиграют «Москвич» и Haval. Главных бенефициаров повышения этого показателя назвал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев, его слова приводит НСН.

По мнению эксперта, кроссоверы обеспечивают больше половины продаж на отечественном рынке (60 процентов), и большая часть из моделей, которые сейчас можно приобрести — импортные. Для сравнения Haval и «Москвич», которые попадают под программу промышленных субсидий, занимают лишь 10-12 процентов рынка.

«Косвенно также выиграет "АвтоВАЗ", потому что часть потребителей, если не войдут в бюджеты, будут смотреть машины подешевле и классом пониже. Пока не понятно, что может получить "АВТОТОР". Плюс, не забываем про развитие проекта Chery под брендом Tenet на заводе в Калуге. Как только локализация там будет повышаться, они тоже будут в выигрыше. Правда, это не быстрая история», — добавил Мосеев.

В начале сентября «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) попросили власти снова пересмотреть методику начисления утилизационного сбора, чтобы учитывать не только объем двигателя, но и его мощность. Документ подписали председатель совета ОАР, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, президент группы ГАЗ Вадим Сорокин и гендиректор ПАО «Соллерс Николай Соболев. По их мнению, развитие технологий сделало текущие правила неактуальными. В результате утильсбор перестал обеспечивать «социальную дифференциацию», при которой за дорогой автомобиль необходимо уплачивать более высокие сборы.

Депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил, что новый утилизационный сбор для ввозимых в Россию легковых авто может разогнать инфляцию и не приведет к наполняемости бюджета. Утильсбор, в свою очередь, может ограничить продажу автомобилей. В итоге увеличение сбора будет компенсировано меньшей выручкой от продажи машин и меньшим налогам, то есть не приведет к наполняемости национальной казны.