Российский дрон заметил гражданское авто, не стал бить по нему и полетел дальше

Оператор российского FPV-дрона, ведя летательный аппарат вдоль дороги, заметил гражданский автомобиль и решил не бить по нему. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Пролетая мимо машины, оператор немного снизил скорость полета. В этот момент из транспортного средства на дорогу вышел водитель. Он стоял неподвижно, наблюдая за аппаратом.

Заметив, что за рулем гражданский, оператор направил дрон дальше в поисках военной цели, говорится в сообщении.

О том, где и когда была сделана видеозапись, не сообщается.

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Белгородской области оказались в больнице после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков отметил, что в поселке Маслова Пристань дрон ударил по коммерческому объекту.