01:17, 27 сентября 2025

В Китае испытали самый мощный в мире летающий ветрогенератор

SCMP: В Китае испытали самый мощный в мире летающий ветрогенератор S1500
Марина Совина
В Китае провели успешный испытательный полет мощнейшего в мире летающего ветрогенератора модели S1500. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Размер турбины сопоставим с баскетбольной площадкой, а высота равна 13-этажному зданию. Воздушная электростанция способна вырабатывать мощность до одного мегаватта. Отмечается, что S1500 наполненные гелием оболочки поднимают ветрогенератор в небо, электроэнергия поступает обратно по сверхпрочным кабелям. «Все запланированные цели были достигнуты», — говорится в сообщении одного из основных разработчиков проекта Saw Energy Technology.

