03:53, 27 сентября 2025Мир

Сражавшийся в рядах ВСУ иностранец предостерег наемников от отправки на Украину

El Pais: Сбежавший в Польшу колумбийский наемник заявил о тяжелом положении ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Колумбийский наемник, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о тяжелом положении украинских войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает газета El Pais.

Отмечается, что колумбийцу удалось сбежать из рядов украинской армии в Польшу. «Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. (...) Нужно уезжать. Тут мясорубка. У многих остались дети», — заявил он.

Наемник рассказал, что новоприбывшим иностранцам создают невыносимые условия: у них отбирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду. Помимо этого, собеседник газеты пожаловался на обман со стороны ВСУ: ему пообещали выплаты в 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей), однако получил он всего 65 тысяч песо (около 1400 рублей).

Ранее военблогер Борис Рожин рассказал, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, несут большие потери на фронте. По его словам, риски для иностранных наемников на Украине гораздо выше, чем в войнах в Африке или в других регионах, но мотивацией служат «неплохие деньги», поскольку платят наемникам от 1,5 до 2,5 тысячи долларов США в месяц.

