Стало известно об ударе по снабжению военного производства Украины

Рогов: ВС России ударили по снабжавшей военный завод подстанции в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России ударили по снабжавшей военный завод подстанции в Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Минувшей ночью наши войска нанесли удар по подстанции "Коммунар-1"», — рассказал общественный деятель.

По информации Рогова, ВС России ударили по подстанции, снабжавшей Запорожский автомобильный завод. Как сообщается, на территории предприятия развернуто военное производство.

Ранее заместитель главы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная сообщила о мощном ударе по критической инфраструктуре в регионе. По ее словам, в регионе было приостановлено движение поездов.