22:58, 27 сентября 2025

Стало известно об угрозе войны в Карибском море

МИД Кубы: В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Угроза войны нависла в Карибском море в связи с развертыванием Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

По его словам, оно «совершенно неоправданно».

Родригес подчеркнул, что агрессивные действия Соединенных Штатов «создают опасную ситуацию и являются нарушением международного права и угрозой безопасности в регионе».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные нанесли смертоносный удар в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил слова Рубио насчет удара.

