Священник объяснил важность ношения нательного крестика

Лукьянов: Ношение креста означает, что человек находится под защитой Бога
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: TsElena / Shutterstock / Fotodom  

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов объяснил важность ношения нательного крестика. Его слова приводит РИА Новости.

«Согласно православной антропологии, тело человека — это образ Божий, малый храм Творца, вмещающий в себя законы и устроение видимого мира. Ну а храм без креста — это уже не храм», — сказал священник.

Он подчеркнул, что ношение креста означает, что «человек изымается из под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию». Лукьянов также добавил, что «очень важно», чтобы на кресте было написано имя Иисуса Христа.

Ранее Лукьянов заявил, что рождение детей в возрасте около 20 лет способствует самореализации и личностному развитию. По его словам, отложенный брак и первая беременность задерживают личностное развитие и способствуют сохранению инфантильного, эгоистичного отношения к жизни.

