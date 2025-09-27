ТАСС: Командование ВСУ бросило заблокированный у Синельникова взвод умирать

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратило попытки деблокирования окруженных в Синельниковском лесу Харьковской области подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Однако командование украинской армии бросило бойцов умирать.

Ранее сообщалось, что регулярные части ВСУ бросают наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области. Уточнялось, что украинские бойцы не организовывают эвакуацию иностранных наемников, а лишь сообщают командованию детали смерти бойцов и приблизительное местонахождение их тел.

До этого в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ бросает тела погибших на поле боя ради статистики.