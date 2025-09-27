Мир
Украину обвинили в поставках дронов-камикадзе террористам по всему миру

Премьер Мали Маига назвал Украину поставщиком дронов-камикадзе террористам
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Абдулайе Маига

Абдулайе Маига. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористам по всему миру. Об этом заявил премьер-министр Мали Абдулайе Маига, его цитирует РИА Новости.

В ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН он отметил, что в связи с этим некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Киеву, так как «они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма».

Ранее МИД Украины осудил визит послов трех африканских стран в Крым. Делегации послов Буркина-Фасо Аристида Тапсоби, Республики Мали Сейду Камиссоко и Республики Нигер Иссы Абду Сидику находились в Крыму с 18 по 20 сентября. В МИД Украины пригрозили ввести контрмеры в ответ на решения, которые «грубо нарушают» международное право, резолюцию Генассамблеи ООН, а также суверенитет и целостность Украины.

В 2024 году власти Мали разорвали дипотношения с Украиной из-за поддержки террористов.

