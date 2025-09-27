Бывший СССР
«Уничтоженный» ВСУ российский боец оказался жив и не получил ранений

Российский боец Юмиж заявил, что ВСУ подделали видео якобы его уничтожения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский боец с позывным Юмиж рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подделали видео с ним, выдав кадры за «уничтожение противника». На самом деле ему удалось спасти, и он даже не был ранен. Военный сообщил об этом RT.

Как поведал Юмиж, он вышел помочь раненому сослуживцу, однако в этот момент его заметил дрон ВСУ. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в дерево, за которым прятался военный, и поражающие элементы в него не попали.

«Конечно, это видео — обман. Даже как я вокруг дерева бегаю, обрезали. Как я крестился, тоже обрезали», — отметил он.

Ранее боец ВСУ снял предсмертное видео, попав в окружение в Кировске Донецкой народной республике (ДНР). На нем солдат говорит, что командование ВСУ их бросило, подкрепление не дошло, а российская артиллерия начинает накрывать их позиции.

    Все новости