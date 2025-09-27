Спорт
27 сентября 2025Спорт

В Госдуме одной фразой отреагировали на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

Депутат Свищев: Допуск российских паралимпийцев — победа здравого смысла
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном России до соревнований, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), включая Паралимпийские игры. Его слова приводит ТАСС.

Свищев назвал решение правильным. «Это победа здравого смысла. Такое решение должно влиять и давать пример Международному олимпийскому комитету (МОК), а также международным федерациям», — заявил он.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки. Это позволит российским паралимпийцам вернуться на международные соревнования с национальными атрибутами Российской Федерации.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. «Мы должны соблюдать справедливый подход», — сказала она.

