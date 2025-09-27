В России отреагировали на массовое отравление туристов в Турции

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию об отравлении туристов

Роспотребнадзор отреагировал на информацию об отравлении туристов в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер и запросил у Минздрава Турции данные о расследовании инцидента. Об этом федеральная служба сообщила «Ленте.ру».

«Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило туристам о необходимости тщательно мыть руки перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

О том, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции, стало известно 27 сентября. Как сообщал Shot в Telegram, в больницу экстренно доставили двухлетнего ребенка из России. Во время отдыха в Dosinia Luxury Resort у него началась рвота и диарея, а температура поднялась до 39,8 градуса. На подобные симптомы пожаловались и другие постояльцы. Отдыхающие подозревают, что причина недомогания в отравлении некачественной едой.

Ранее семеро детей отравились хлором во время отдыха в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе. Как стало известно, в ходе купания в бассейне постояльцы почувствовали запах аммиака и покинули плавательный комплекс. Вскоре все, кто находился в воде, пожаловались на слабость, рвоту и кашель.

