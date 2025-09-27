Россия
06:32, 27 сентября 2025Россия

Водрузившего флаг над Суджей солдата признали Героем России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Водрузившего флаг над освобожденной Суджей в Курской области солдата Тимура Соктоева признали Героем России. О выдаче этой награды рассказал глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды — звезды Героя России! Именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил российский флаг и флаг ВДВ над освобожденной Суджей», — указано в сообщении.

Он выразил гордость за земляка и напомнил, что Соктоев участвовал в операции «Труба», которая в том числе благодаря усилиям бойца была «вписана в мировую военную летопись».

Ранее в Башкирии похоронили подорвавшего себя Героя России Ильдара Суфиярова. Проститься с ним пришли сотни человек. В их числе был и глава Башкирии Радий Хабиров.

