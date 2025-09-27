Дандыкин посоветовал Киеву готовиться к потере промышленности

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об угрозах, нависших над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он высказался об этом в разговоре с «МК».

«Самое главное, что мы сделали в этом году, это выбили врага из Курской области. Затем начали наступление на Сумскую и Днепропетровскую области. Конечно, идут встречные бои, причем наиболее жесткие — на сумском направлении и в районе Купянска, где мы вернули уже более двух третей города», — отметил он. По словам военного эксперта, ВСУ могут потерять Купянск и Кировск.

При этом, указал Дандыкин, больше всего Киев беспокоит ситуация на запорожском направлении, где до некоторых пор фронт оставался довольно статичным. «На этом участке фронта соединяются две наши группировки войск, и сейчас мы можем обойти Гуляйпольский укрепрайон ВСУ и непосредственно выйти в пригороды Запорожья на левобережье Днепра. Противник это отлично понимает», — пояснил эксперт.

Дандыкин добавил, что в случае выхода Вооруженных сил (ВС) России к Запорожью, Киев потеряет практически всю промышленность, которая находится на левом берегу Днепра в Запорожье.

Ранее Министерство обороны подтвердило взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ. Речь шла о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области.