Армия России заняла важный логистический хаб ВСУ — село Юнаковку. Как это повлияет на следующие бои?

Минобороны: ВС России освободили Юнаковку в Сумской области

Подразделения воздушно-десантных войск группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России завершили процесс взятия под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области, который являлся логистическим хабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область.

«Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Ее освобождение — [это] большой и важный шаг в создании зоны безопасности возле границ России», — сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

Взятие населенного пункта под контроль российской армии уже подтвердили в Министерстве обороны России. Кроме Юнаковки, российские военные взяли под контроль населенные пункты Переездное в Донецкой народной республике, а также села Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юнаковку назвали идеальным плацдармом для наступления на Сумы

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале взятие Юнаковки Российской армией, заявил, что этот населенный пункт был главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию России в августе 2024 года.

«Через этот поселок шли танки, БМП, ББМ, артиллерия, инженерная техника, колонны снабженцев. Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить курскую авантюру. Теперь Юнаковка войдет в буферную зону между двумя странами», — написал военкор.

Наряду с этим Коц назвал Юнаковку идеальным плацдармом для наступления на Сумы. «Более того, этот населенник — идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция», — заключил военный корреспондент.

Ранее появилась детальная карта продвижения российских войск в зоне СВО

Как сообщили 25 сентября в Минобороны РФ, российские войска с 1 января по 24 сентября 2025 года взяли под контроль более 4,7 тысячи квадратных километров в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что всего армия России с начала года заняла более 4714 квадратов, из которых наибольшая часть (3308 квадратных километров) пришлась на Донецкую народную республику. По сообщению Минобороны, войска продвинулись и на территориях Луганской народной республики, а также Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Наряду с этим российское оборонное ведомство показало детальную карту продвижения российских войск и рассказало, что за указанный период под полный контроль Вооруженных сил (ВС) России перешли 205 населенных пунктов. На документе, который появился в канале Минобороны, оранжевым выделены участки, уже находившиеся под контролем ВС России на 1 января 2025 года, а красным — занятые с начала года.

В Генштабе ВС РФ заявили о наступлении российских войск почти на всех направлениях

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов ранее также заявил, что российские войска в зоне проведения СВО наступают практически на всех направлениях.

Генерал армии, в частности, отметил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске Харьковской области, а штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Северске. Наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить российское наступление.

25 сентября также стало известно, что российские военные ударили по аэродрому ВСУ и уничтожили два самолета Як-52. По данным оборонного ведомства, на полевом аэродроме ВСУ также находились десять беспилотных летательных аппаратов А-22. Вооруженным силам России их также удалось уничтожить. В тот же день сообщалось, что ВС России уничтожили подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия.