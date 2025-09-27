Бывший СССР
18:25, 27 сентября 2025

Захарова высмеяла странное поведение Тихановского на видео с пресс-конференции

Захарова высмеяла Тихановского за странное поведение на пресс-конференции
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла странное поведение белорусского оппозиционера Сергея Тихановского на видео с пресс-конференции. Мнение о ролике госслужащая опубликовала в Telegram.

На кадрах видно, как Тихановский резко меняет выражение лица, двигает челюстью, прикусывает губы, а моментами кажется испуганным.

Захарова назвала оппозиционера «прекрасным представителем "европейских ценностей"», который хорошо «вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками», имея в виду распространившуюся в марте запись с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Вот от такого ужаса уберег [президент Белоруссии Александр] Лукашенко народ и страну, зарядив калаш "серебряными пулями"», — заключила представитель МИД России.

Ранее Тихановский отказался от обещания «мощного удара» по Лукашенко после того, как белорусские оппозиционеры пожертвовали ему только 1000 евро из необходимых 200 тысяч.

