Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хетафе
1:1
Завершен
Леванте
Испания — Примера|7-й тур
Комо
1:1
Завершен
Кремонезе
Италия — Серия А|5-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Майнц
0:2
Завершен
Боруссия Д
Германия — Бундеслига|5-й тур
Челси
1:3
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|6-й тур
ХК Сочи
2:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:2
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
21:37, 27 сентября 2025Спорт

«Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря покеру Максима Глушенкова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Оренбургом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Первый мяч на 22-й минуте забил полузащитник Максим Глушенков. На 34-й минуте он сделал дубль. На 74-й минуте преимущество увеличил нападающий Александр Соболев. На 77-й хет-трик оформил Глушенков. Далее отставание гостей сократили защитник Эмиль Ценов и хавбек Владислав Камилов. На второй добавленной ко второму тайму минуте покер сделал Глушенков.

Таким образом, после десяти матчей «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» является аутсайдером и занимает 13-е место, имея в активе семь очков. Лидирует московский «Локомотив» с 20 очками.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 4 октября. «Оренбург» днем позднее примет «Ростов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о переговорах с Украиной

    В офисе Бербок объяснили отключение ее микрофона на словах о России

    Лавров высказался о подготовке Украиной провокаций в Европе

    Лавров отказал журналисту в ответ на просьбу перейти на английский

    Лавров указал на помощь Киеву во всех «пакостях» от Лондона

    «Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

    Орбан потребовал от Зеленского прекратить донимать Венгрию

    Лавров вспомнил легенду о Сталине и перемещении штаб-квартиры ООН

    Норвегия и Нидерланды сообщили о неизвестных дронах

    На Украине признали проблемы со снабжением ВСУ в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости