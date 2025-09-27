«Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря покеру Максима Глушенкова

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Оренбургом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Первый мяч на 22-й минуте забил полузащитник Максим Глушенков. На 34-й минуте он сделал дубль. На 74-й минуте преимущество увеличил нападающий Александр Соболев. На 77-й хет-трик оформил Глушенков. Далее отставание гостей сократили защитник Эмиль Ценов и хавбек Владислав Камилов. На второй добавленной ко второму тайму минуте покер сделал Глушенков.

Таким образом, после десяти матчей «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» является аутсайдером и занимает 13-е место, имея в активе семь очков. Лидирует московский «Локомотив» с 20 очками.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 4 октября. «Оренбург» днем позднее примет «Ростов».