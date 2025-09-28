Американский хоккеист назвал самое используемое русское слово

Хоккеист минского «Динамо» Лимож заявил, что чаще всего использует «спасибо»

Американский нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож назвал самое используемое русское слово. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Хоккеист заявил, что чаще всего использует «спасибо», однако знает много базовых слов на русском. При этом он подчеркнул, что выучил множество нецензурных слов, которые услышал в раздевалке.

Ранее Лимож поделился впечатлениями о жизни в Минске. Хоккеист заявил, что хорошо чувствует себя в белорусской столице и назвал положительные стороны Минска.

В июле 2025 года Лимож заключил с минским «Динамо» контракт сроком на один год. В прошлом сезоне он провел за «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс») 61 игру, в которых набрал 50 очков (18 голов и 32 передачи).