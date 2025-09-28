Спорт
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
0:0
2-й тайм
live
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
18:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
Сегодня
19:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
17:37, 28 сентября 2025Спорт

Американский хоккеист назвал самое используемое русское слово

Хоккеист минского «Динамо» Лимож заявил, что чаще всего использует «спасибо»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож назвал самое используемое русское слово. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Хоккеист заявил, что чаще всего использует «спасибо», однако знает много базовых слов на русском. При этом он подчеркнул, что выучил множество нецензурных слов, которые услышал в раздевалке.

Ранее Лимож поделился впечатлениями о жизни в Минске. Хоккеист заявил, что хорошо чувствует себя в белорусской столице и назвал положительные стороны Минска.

В июле 2025 года Лимож заключил с минским «Динамо» контракт сроком на один год. В прошлом сезоне он провел за «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс») 61 игру, в которых набрал 50 очков (18 голов и 32 передачи).

