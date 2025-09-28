Снимавший пародии на Зеленского блогер Комикадзе попал в базу «Миротворца»

Снимавший пародии на президента Украины Владимира Зеленского блогер Макс Комикадзе попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отметило, что блогера обвиняют в поддержке России, а также в «покушении на территориальную целостность Украины».

Ранее российского бизнесмена Романа Абрамовича нашли в базе «Миротворца». Среди причин включения Абрамовича в список указаны поддержка Российской армии, лоббирование интересов властей РФ и поставка оружия.

До этого футболист Артем Дзюба был внесен в базу «Миротворца». Причина включения в базу не уточняется.