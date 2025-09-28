Лукашенко призвал Трампа не планировать продажи оружия ЕС для передачи Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал американского лидера Дональда Трампа не выстраивать комбинации насчет возможной продажи американского оружия европейским странам. Об этом Лукашенко высказался в эфире телеканала «Беларусь-1».

Лукашенко обратился к Трампу с просьбой не планировать продажи оружия ЕС «типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают"». «Слушайте, ну мы же взрослые люди», — отметил он.

Ранее, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Лукашенко назвал себя трампистом. Он подчеркнул, что понимает главу Белого дома и его тактику.

Газета The Wall Street Journal написала, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойного оружия. Журналисты отметили, что ракеты позволят Киеву наносить удары по большему количеству целей. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что решение с поставками вооружения Киеву остается за Трампом.