Лукашенко обратился к Трампу с просьбой

Лукашенко призвал Трампа не планировать продажи оружия ЕС для передачи Украине
Марина Совина
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал американского лидера Дональда Трампа не выстраивать комбинации насчет возможной продажи американского оружия европейским странам. Об этом Лукашенко высказался в эфире телеканала «Беларусь-1».

Лукашенко обратился к Трампу с просьбой не планировать продажи оружия ЕС «типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают"». «Слушайте, ну мы же взрослые люди», — отметил он.

Ранее, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Лукашенко назвал себя трампистом. Он подчеркнул, что понимает главу Белого дома и его тактику.

Газета The Wall Street Journal написала, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойного оружия. Журналисты отметили, что ракеты позволят Киеву наносить удары по большему количеству целей. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что решение с поставками вооружения Киеву остается за Трампом.

