Над Балтийским морем заметили кружащий самолет ВМС США

P-8A Poseidon ВМС США часами кружит над Балтийским морем рядом с Калининградом

В ночь на 28 сентября над Балтийским морем был замечен самолет P-8A Poseidon Военно-морский сил (ВМС) США. Воздушное судно уже несколько часов наматывает круги над морскими водами вблизи Калининградской области, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать в реальном времени положение самолетов.

На карте уточняется, что американский боинг произвел вылет из Осло, а пункт назначения недоступен для отслеживания.

В августе США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области. Боинг-разведчик WC-135 американских Военно-воздушных сил (ВВС) вылетел с авиабазы в Великобритании и проделал путь на север вдоль побережья к западу от Норвегии.