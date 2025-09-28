Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 28 сентября 2025Бывший СССР

Наемники ВСУ из Латинской Америки попытались оправдаться в соцсетях

Латиноамериканская бригада наемников ВСУ выступила с оправданиями в соцсетях
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Наемники из Латинской Америки, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе новой «Специальной латинской бригады» (СЛБ), попытались оправдаться в социальных сетях, тем самым подтвердив свое присутствие в зоне конфликта. В качестве оправдания они использовали юридические уловки, передает РИА Новости.

На странице СЛБ в одной из соцсетей был размещен скриншот одного из материалов СМИ с подписью: «Мы не наемники». На YpuTube-канале бригады также опубликовано видео, в котором военнослужащие объясняют, что они добровольцы, так как их нанимателем якобы является Минобороны Украины.

Однако колумбийский военный в отставке и правозащитник Данте Инкапье, который в прошлом вербовал колумбийцев для отправки на Ближний Восток, заявил агентству, что есть лазейка, как страна может снять с себя ответственность за вербовку наемиков. Для этого их нанимателем должны выступать не госорганы, а воинские формирования с частным правовым статусом.

Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес подтвердил агентству, что ВСУ вербуют наемников в параллельные структуры, которые напрямую не связаны с МО Украины. Это делается, чтобы не нести перед иностранцами никакой правовой ответственности.

Ранее стало известно, что в ВСУ воюют как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников. Кроме того, некоторые латиноамериканцы сражаются в индивидуальном качестве в составе иных подразделений украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» окружили Киев

    В Норвегии оценили реакцию Евросоюза на новые слова Трампа насчет Украины

    Главную проблему американских студентов объяснили

    Информацию о падении российской ракеты в жилой зоне в Киеве опровергли

    Наемники ВСУ из Латинской Америки попытались оправдаться в соцсетях

    Лавров отказал британскому журналисту в одной просьбе

    Российские бойцы нанесли комбинированный удар по Украине

    Украинцы начали устраиваться в McDonald’s ради брони от мобилизации

    На Западе раскрыли новую тактику ВС России по расширению зон боевого поражения

    В Киеве сообщили о последствиях ночной атаки ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости