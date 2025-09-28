Латиноамериканская бригада наемников ВСУ выступила с оправданиями в соцсетях

Наемники из Латинской Америки, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе новой «Специальной латинской бригады» (СЛБ), попытались оправдаться в социальных сетях, тем самым подтвердив свое присутствие в зоне конфликта. В качестве оправдания они использовали юридические уловки, передает РИА Новости.

На странице СЛБ в одной из соцсетей был размещен скриншот одного из материалов СМИ с подписью: «Мы не наемники». На YpuTube-канале бригады также опубликовано видео, в котором военнослужащие объясняют, что они добровольцы, так как их нанимателем якобы является Минобороны Украины.

Однако колумбийский военный в отставке и правозащитник Данте Инкапье, который в прошлом вербовал колумбийцев для отправки на Ближний Восток, заявил агентству, что есть лазейка, как страна может снять с себя ответственность за вербовку наемиков. Для этого их нанимателем должны выступать не госорганы, а воинские формирования с частным правовым статусом.

Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес подтвердил агентству, что ВСУ вербуют наемников в параллельные структуры, которые напрямую не связаны с МО Украины. Это делается, чтобы не нести перед иностранцами никакой правовой ответственности.

Ранее стало известно, что в ВСУ воюют как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников. Кроме того, некоторые латиноамериканцы сражаются в индивидуальном качестве в составе иных подразделений украинских войск.