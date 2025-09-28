Мир
01:26, 28 сентября 2025

НАТО решил усилить присутствие в Балтийском регионе

НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе из-за якобы найденных дронов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) решил усилить присутствие в Балтийском регионе из-за якобы найденных в Дании дронов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«В регионе Балтийского моря (НАТО будет) проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств», — говорится в заявлении альянса.

Отмечается, что речь идет об использовании минимум одного фрегата, а также новых платформ разведки, наблюдения и зондирования. О том, какие силы НАТО предоставили эти средства, не сообщается.

Ранее политолог Игорь Жуковский оценил возможность конфликта России и НАТО на Балтике. По его мнению, российские власти могут применить ядерное сдерживание для устранения угроз в регионе.

