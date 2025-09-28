Опубликованы кадры с церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном

РБК опубликовал кадры с церемонии прощания с Кеосаяном в Москве

РБК опубликовал кадры с церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Супруга Кеосаяна, главред RT Маргарита Симоньян, присутствовала у гроба мужа в черной одежде. Возле церкви было много венков. Венок на церемонию и телеграмму с соболезнованиями прислал президент России Владимир Путин.

Гражданскую панихиду посетили министр культуры Ольга Любимова, помощник президента России Владимир Мединский, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Россотрудничества Евгений Примаков. Проститься с режиссером приехал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль и американский актер Стивен Сигал.

Также на церемонии присутствовали коллеги Кеосаяна, журналисты и медиаменеджеры, например, глава «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, ведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс и другие.

Гражданскую панихиду посетили актеры Иван Охлобыстин, Федор Добронравов, Юрий Стоянов, режиссеры Федор Бондарчук и Карен Шахназаров, юморист Евгений Петросян, певцы Михаил Гребенщиков, Филипп Киркоров, Денис Майданов, Александр Розенбаум, артист балета Николай Цискаридзе, фигуристка и супруга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка, хоккеист Вячеслав Фетисов.

После прощания гроб увезли, время и место похорон не уточнялось.

Об уходе из жизни 59-летнего Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала в пятницу, 26 сентября. Кеосаян скончался после того, как перенес клиническую смерть и девять месяцев находился в коме.

