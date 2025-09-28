В Германии пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев

Пилоты из Германии сообщили о сотнях случаев сбоев в работе GPS. Об этом пишет РБК со ссылкой на немецкие издания Die Welt и Der Spiegel.

Как уточняется в публикации, за август было зафиксировано 447 случаев сбоев в работе GPS. В стране ситуацию оценили как угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов и призвали к усилению мер защиты. Для сравнения: в 2023 году пилоты в Германии сообщили лишь о 25 подобных инцидентах.

По данным Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, большую часть помех сигналам GPS зафиксировали в районе Балтийского моря, а также над Балтикой.

Предварительной причиной сбоев назвали мощные глушители. «Недавние инциденты ясно демонстрируют, как можно нанести максимально возможный ущерб критически важной инфраструктуре минимальными усилиями», — заявил исполнительный директор BDL Иоахим Ланг.

Сообщается, что в рамках усиления мер защиты авиации Министерство внутренних дел Германии планирует принять закон о повышении стандартов защиты, который позволит противостоять растущей угрозе со стороны беспилотников.

Ранее стало известно, что в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот якобы кружил над аэропортом «около часа», а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты. Позднее в этой истории нашли неувязку.

