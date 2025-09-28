Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:24, 28 сентября 2025Путешествия

Пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев

В Германии пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom  

Пилоты из Германии сообщили о сотнях случаев сбоев в работе GPS. Об этом пишет РБК со ссылкой на немецкие издания Die Welt и Der Spiegel.

Как уточняется в публикации, за август было зафиксировано 447 случаев сбоев в работе GPS. В стране ситуацию оценили как угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов и призвали к усилению мер защиты. Для сравнения: в 2023 году пилоты в Германии сообщили лишь о 25 подобных инцидентах.

По данным Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, большую часть помех сигналам GPS зафиксировали в районе Балтийского моря, а также над Балтикой.

Предварительной причиной сбоев назвали мощные глушители. «Недавние инциденты ясно демонстрируют, как можно нанести максимально возможный ущерб критически важной инфраструктуре минимальными усилиями», — заявил исполнительный директор BDL Иоахим Ланг.

Сообщается, что в рамках усиления мер защиты авиации Министерство внутренних дел Германии планирует принять закон о повышении стандартов защиты, который позволит противостоять растущей угрозе со стороны беспилотников.

Ранее стало известно, что в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот якобы кружил над аэропортом «около часа», а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты. Позднее в этой истории нашли неувязку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров на ГА ООН сделал замечание журналисту из Британии. Тот просил его говорить по-английски. Что ответил глава МИД РФ?

    Стало известно о напряженном диалоге Лаврова с Рубио по Украине

    Москвичей предупредили о резком уменьшении светового дня в октябре

    В России ответили на расширение НАТО миссии в Балтийском море

    Блогерша описала одну особенность жизни в России фразой «для Европы является роскошью»

    В Госдуме предложили отменить пенсии для мигрантов

    Фитнес-тренер назвала топ-3 упражнений для рук

    Пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев

    В российском городе трамвай загорелся и попал на видео

    В России предположили развитие событий после победы партии Санду в Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости