Подозреваемого по делу об отравлении россиян алкоголем в Ленобласти отправили в СИЗО

Shot: Задержанного по делу об отравлении в Ленобласти обвиняют в сбыте алкоголя

Одного из подозреваемых по делу об отравлении россиян суррогатным алкоголем в Ленинградской области отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В гараже арестованного 54-летнего мужчины сотрудники правоохранительных органов нашли десятки канистр со спиртом, пустые бутылки, а также бочки. Жителя города Сланцы обвиняют в закупке, перевозке и сбыте алкоголя, которым отравились, по последним данным, 25 человек.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти арестовали 78-летнего продавца суррогатной продукции. Николай Бойцов будет находиться под стражей два месяца. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящий момент по делу о летальных отравлениях в регионе задержаны 14 человек.

