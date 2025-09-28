Россия
14:43, 28 сентября 2025Россия

Появились подробности о пожаре в московском приюте для собак

Shot: В момент пожара в приюте для собак в Москве находился охранник с друзьями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В момент пожара в московском приюте для собак в здании находился нетрезвый охранник с друзьями. Подробности о происшествии появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, охранник с друзьями на рабочем месте отмечал день рождения — все трое были пьяны. С их слов, они не стали вызывать пожарных, поскольку пытались потушить возгорание самостоятельно, и открыли вольеры, чтобы спасти животных.

О пожаре в экстренные службы сообщили очевидцы. По их словам, охранника якобы отвезли в отделение полиции без штанов. Сейчас его допрашивают.

Shot также сообщает, что приют не планируют восстанавливать, а выживших животных — 163 собаки — намерены распределить по другим приютам. Само здание еще до пожара собирались сносить.

О пожаре в приюте для собак в Хорошевском районе Москвы стало известно в воскресенье, 28 сентября. Предварительно, часть животных смогла самостоятельно выбраться из горящего питомника, однако 13 собак спасти не удалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    Появились подробности о пожаре в московском приюте для собак

