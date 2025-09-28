Бывший СССР
Посольство Польши оказалось повреждено после удара России по Киеву

RMF FM: Крыша посольства Польши повреждена после удара России по Киеву
Мария Винар

Фото: Kholodovsky / Wikimedia

Посольство Польши в Украине оказалось повреждено после удара России по Киеву. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский в разговоре с журналистами заявил, что один из элементов ракеты упал на крышу консульского отдела, пробил потолок и оказался в кухонном помещении. По его словам, никто не пострадал.

Вронский добавил, что после инцидента провели предварительную оценку ущерба. Он оказался незначительным и не повлияет на работу посольства. «Наш консульский отдел в Киеве в понедельник будет работать в обычном режиме», — заключил Вронский.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в ряде регионов Украины, в том числе Киеве и области.

