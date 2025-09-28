Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:53, 28 сентября 2025Россия

Расчет БПЛА ВДВ уничтожил украинский дрон

Расчет БПЛА ВДВ в воздушном бою уничтожил дрон ВСУ на высоте 3,5 км
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) в воздушном бою на высоте 3,5 километра уничтожил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Подразделения ПВО Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают БПЛА ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны с 23:00 27 сентября по московскому времени сбили семь беспилотников над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской областью и еще один — над территорией Республики Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

    На Украине объявили в розыск российскую актрису

    В России указали на потерю рейтинга европейскими лидерами из-за Украины

    Расчет БПЛА ВДВ уничтожил украинский дрон

    В Госдуме захотели запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

    Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Саркози удивился своему приговору

    В Госдуме призвали украинцев выбрать другого президента

    Над Балтийским морем заметили кружащий самолет ВМС США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости