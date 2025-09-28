Расчет БПЛА ВДВ уничтожил украинский дрон

Расчет БПЛА ВДВ в воздушном бою уничтожил дрон ВСУ на высоте 3,5 км

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) в воздушном бою на высоте 3,5 километра уничтожил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Подразделения ПВО Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают БПЛА ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны с 23:00 27 сентября по московскому времени сбили семь беспилотников над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской областью и еще один — над территорией Республики Крым.