Минобороны сообщило о сбитых за час беспилотниках

Минобороны: Средства ПВО за час сбили 17 украинских БПЛА

Средства ПВО за час уничтожили 17 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Воронежской областями и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что с 23:00 по московскому времени силы ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской областью и еще один — над территорией Республики Крым.

27 сентября в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность.

До этого сообщалось, что трое мужчин из Белгородской области оказались в больнице после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины.