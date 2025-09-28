«Россия должна проснуться и принять реальность». Вэнс заявил, что Москва в последние недели отказывается от встреч по Украине

Вице-президент США Вэнс заявил, что Россия не соглашается на встречи по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что последние пару недель Россия отказывается от переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, Москва не идет как на двусторонние, так и на трехсторонние переговоры с участием американских представителей. Об этом он рассказал в интервью FoxNews, его фрагмент опубликовал Белый дом.

Вэнс сказал, что США будут продолжать добиваться мира

Вице-президент заявил, что США с самого начала работы новой администрации активно стремятся к миру, «но русские должны проснуться и принять реальность». «Наша позиция здесь, безусловно, заключается в том, что мы продолжим работать ради мира, и мы надеемся, что Россия действительно осознает реальность», — сообщил он.

Фото: ALEX WROBLEWSKI / Pool / Reuters

Вэнс также сообщил, что в последнее время Москва не проявляет готовность ко встречам по Украине. «За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями США и Украины», — сказал американский вице-президент.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость к диалогу по устранению первопричин конфликта.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, обсуждая вероятность встречи Путина и украинского лидера Владимира Зелинского, говорил, что такие переговоры должны быть тщательно подготовлены. «С бухты-барахты проводить [такие встречи] просто несерьезно. Потому что ни к чему они даже теоретически привести не смогут», — заявил Карасин.