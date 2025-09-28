Россия
Россиянам назвали способ удлинить новогодние выходные в 2026 году

HR-специалист Муравьев: Отпуск 29 и 30 декабря удлинит выходные до 16 дней
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новогодние выходные в 2026 году можно продлить, если правильно оформить отпуск. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев в беседе с агентством «Прайм».

В 2026 году отдых на новогодних праздниках официально продлится 12 дней.

«Но если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней», — отметил специалист.

По словам Муравьева, в этом году 31 декабря — тоже выходной. Так, можно себе «устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счет всего лишь двух отпускных дней», подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что растянуть отдых можно и в феврале (отпуск 24-27). В общей сложности отдыхать получится девять дней — с 21 февраля по 1 марта.

Кроме того, в марте можно взять четыре дня — с 10 по 13 число. В июне и ноябре для девятидневного отдыха тоже можно взять по четыре дня к праздникам.

Ранее кандидат экономических наук, фин. аналитик Михаил Беляев рассказал, что подарки к Новому году можно начинать покупать уже сейчас или отложить нужную сумму, чтобы потом приобрести все необходимое ближе к празднику, но на выгодные новогодние распродажи лучше не надеяться.

