Российского лыжника-чемпиона поймали на мельдонии

Чемпион России по лыжным гонкам Парфенов сообщил о положительной допинг-пробе

Трехкратный чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов в Telegram-канале команды «Лыжные гонки 47» сообщил о положительной допинг-пробе на мельдоний.

37-летний спортсмен, что известие стало для него неожиданностью. «Для меня это был шок, сейчас пытаюсь понять, каким образом препарат мог оказаться в моем организме», — заявил лыжник, подчеркнув, что всегда внимательно относился к питанию и использованию спортивных добавок.

В команде уточнили, что содержание мельдония в пробе спортсмена лишь незначительно превышает допустимый порог.

Парфенов трижды становился чемпионом России и неоднократно входил в призовую тройку национальных соревнований. Также он представлял страну на международных турнирах.