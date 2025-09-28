Спорт
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
0:0
Завершен
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Завершен
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
2:0
Перерыв
live
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
2:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
22:31, 28 сентября 2025Спорт

Российского лыжника-чемпиона поймали на мельдонии

Чемпион России по лыжным гонкам Парфенов сообщил о положительной допинг-пробе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратный чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов в Telegram-канале команды «Лыжные гонки 47» сообщил о положительной допинг-пробе на мельдоний.

37-летний спортсмен, что известие стало для него неожиданностью. «Для меня это был шок, сейчас пытаюсь понять, каким образом препарат мог оказаться в моем организме», — заявил лыжник, подчеркнув, что всегда внимательно относился к питанию и использованию спортивных добавок.

В команде уточнили, что содержание мельдония в пробе спортсмена лишь незначительно превышает допустимый порог.

Парфенов трижды становился чемпионом России и неоднократно входил в призовую тройку национальных соревнований. Также он представлял страну на международных турнирах.



    
