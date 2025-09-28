Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:54, 28 сентября 2025Бывший СССР

Сальдо сообщил о взятии под контроль карантинного острова Херсона

Сальдо: Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы (ВС) России взяли под полный огневой контроль карантинный остров Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций — это факт. Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий», — сказал Сальдо.

Он отметил, что малые группы проникают на остров по ночам и запускают оттуда дроны.

Ранее Сальдо заявил, что ВС России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Он добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку. По его словам, на этих участках постоянно работают дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Названа ключевая проблема университетов США

    В российском городе школьник упал на открытый люк

    Украинцы бросились скупать сгоревшие и сломанные китайские БПЛА

    Сальдо сообщил о взятии под контроль карантинного острова Херсона

    Концерт Лазарева в российском городе перенесли из-за ажиотажа с билетами

    Военкоры раскрыли последствия комбинированного удара по Украине

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в кожаном платье

    ВСУ перестали снабжать свою бригаду у Волчанска в отместку за поддержку Порошенко

    Келин раскрыл цель пышного приема Трампа в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости