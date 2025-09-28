Сальдо сообщил о взятии под контроль карантинного острова Херсона

Сальдо: Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль

Вооруженные силы (ВС) России взяли под полный огневой контроль карантинный остров Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций — это факт. Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий», — сказал Сальдо.

Он отметил, что малые группы проникают на остров по ночам и запускают оттуда дроны.

Ранее Сальдо заявил, что ВС России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Он добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку. По его словам, на этих участках постоянно работают дроны.